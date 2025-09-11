(Видео) Најмасовен досега протест поради загадувањето од Вардариште и Дрисла

Петти ден по ред, жителите на скопската населба Аеродром излегоа на протест поради загадениот воздух од дивата депонија „Вардариште“ и актуелниот пожар на депонијата „Дрисла“.

Граѓаните повторно ја блокираа крстосницата меѓу булеварите „АСНОМ“ и „Србија“, барајќи итно решавање на еколошката криза. Велат дека со години трпат неподнослива миризба и загаден воздух од Вардариште, а нивното здравје е директно загрозено.

Незадоволството кулминираше по пожарот кој избувна во неделата, кога делови од Аеродром останаа без струја, а густиот чад дополнително го загади воздухот.