ВИДЕО: На водителка и падна заб среде вести, реакцијата е хит

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Гледачи на украинската телевизија TCH доживеаја неочекувано шоу кога водителката Маричка Падалко изгуби заб среде вести во живо.

Камерата, се разбира, сними сè, а видеото брзо започна да се споделува на социјалните медиуми. Она што го привлече вниманието на многумина не беше само фактот дека и паднал заб , туку нејзината мирна реакција.

Маричка, не престанувајќи да зборува, го крена забот со раката и продолжи како да ништо не се случило.

Таа самата го сподели видеото на Инстаграм и објасни како се случило да остане без забот.

“Нова популарност стигна од никаде. Да, навистина го изгубив предниот заб денес за време на вестите во живо. Ова е веројатно најинтересното искуство за 20 години пред камерата. Преносот во живо е прекрасно затоа што секогаш е непредвидлив.”, напиша таа.