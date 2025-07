(Видео) Немири пред хотел во Британија каде што се сместени баратели на азил по пријава за сексуален напад врз 14-годишно девојче

Нови судири избувнаа во неделата вечерта пред хотел во кој привремено се сместени баратели на азил во Епинг, североисточен лондонски округ, при што некои демонстранти фрлаа предмети кон полицијата.

Едно лице беше уапсено, соопшти полицијата, откако стотици луѓе учествуваа во демонстрациите. Некои демонстранти фрлаа шишиња и димни бомби кон полициските возила што го блокираа патот до хотелот, пренесе британската новинска агенција PA Media.

„Спасете ги нашите деца“, „Пратете ги дома“, скандираа тие едногласно. „Истерајте ги странските криминалци“, „Бранете ги нашите ќерки“, пишуваше на транспарентите што ги држеа.

Инцидентите избувнаа неколку дена откако 38-годишен барател на азил беше обвинет за сексуален напад. Тој се обидел да прегрне и бакне 14-годишно девојче, што таа го негираше кога се појави на суд во четврток.

Осум полицајци беа повредени во насилни инциденти во четврток вечерта. Рано вчера попладне, 33-годишен маж беше обвинет за учество во насилни немири откако учествувал на сличен собир.

Тензиите потсетуваат на антиимиграциските немири во земјата во летото 2024 година, по убиството на три девојчиња во Саутпорт (северозапад), кои беа избодени од тинејџер. На крајот се покажало дека сторителот е Британец.

Бунтовниците извршија напади врз хотели во кои се сместени баратели на азил во различни градови и се обидоа да запалат еден таков објект во Ротерам, Североисточна Англија.

Absolutely astonishing. THOUSANDS of people peacefully protesting at the Bell Hotel in Epping.

Worried parents and locals are NOT going to give up until the gov’t close this Hotel. Good for them.

We need to see MUCH more of this!

H/T @EssexPRpic.twitter.com/wv4AYCsx9P

— Lee Harris (@addicted2newz) July 20, 2025