(Видео) Нетанјаху зборуваше на хебрејски во ОН, мавташе со карти, па ги нападна европските земји

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денеска остро ги осуди западните земји за признавањето на палестинската државност, обвинувајќи ги дека испраќаат порака дека „убивањето Евреи се исплати“.

Зборувајќи пред Генералното собрание на ОН, израелскиот лидер ја упати својата најсилна осуда досега на низата дипломатски потези од блиските сојузници на САД кои ја продлабочија меѓународната изолација на Израел поради неговата речиси двегодишна војна со милитантите на Хамас во Газа.

„Оваа недела, лидерите на Франција, Велика Британија, Австралија, Канада и други земји безусловно ја признаа палестинската држава. Тие го сторија тоа по ужасите што ги изврши Хамас на 7 октомври, ужас што тој ден го прославија речиси 90% од палестинското население. Дали знаете каква порака им испратија на Палестинците лидерите кои ја признаа палестинската држава оваа недела?“, праша Нетанјаху.

„Тоа е многу јасна порака: убивањето Евреи се исплати“, рече тој. Десетици дипломати ја напуштија салата кога Нетанјаху излезе на сцената, а некои што останаа стоеја и го поздравија со овации. „Со текот на времето, многу светски лидери попуштија. Тие попуштија под притисок од пристрасни медиуми, радикални исламистички гласачи во нивните земји и антисемитски толпи. Постои една многу позната изрека: хероите се познаваат во неволји. Но, многу земји, соочени со неволји, едноставно попуштија“, рече Нетанјаху. Израелскиот лидер, исто така, рече „дека зад затворени врати, многу лидери кои јавно нè осудуваат, приватно ни се заблагодаруваат“. „Тие ми кажуваат колку ги ценат одличните израелски разузнавачки служби кои, одново и одново, спречија терористички напади во нивните главни градови“, нагласи Нетанјаху. Тој изрази жалење што „поголемиот дел од светот повеќе не се сеќава на 7 октомври“. „Но, ние се сеќаваме“, рече Нетанјаху, зборувајќи на хебрејски. На преостанатите заложници, кои се држат во тунелите на Хамас во Газа повеќе од 700 дена, тој им рече: „Не ве заборавивме, ниту за секунда“. Хамас сè уште држи околу 48 заложници, од кои се верува дека 20 се живи. Меѓу нив е и српскиот државјанин Алон Охел, млад пијанист.

На почетокот од својот говор, Нетанјаху рече дека поставил звучници на израелската страна од границата со Газа со надеж дека заложниците можеби ќе ја слушнат неговата порака дека не се заборавени. Израелскиот премиер е решен да се бори против Хамас сè додека исламистичката група не биде целосно распуштена. Во исто време, тој е претпазлив да не ја изгуби поддршката од крајно десничарските членови на неговата кревка владејачка коалиција ако го омекне својот пристап. Нетанјаху ја задржа цврстата поддршка од Соединетите Американски Држави, најважниот сојузник на Израел и главен снабдувач со оружје. Трамп во вторникот им рече на ОН дека потезите за признавање на палестинска држава ризикуваат да го наградат Хамас за „ужасни злосторства“ и би можеле да поттикнат понатамошен конфликт.