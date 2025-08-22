(Видео) Нетанјаху: Израел ќе ја освои Газа без оглед на тоа дали Хамас ќе го прифати договорот за заложници

Премиерот Бенјамин Нетанјаху продолжи со нападите врз австралискиот премиер Ентони Албанезе во интервју емитувано во четврток, осудувајќи го „смирувањето“ на Канбера кон терористичките групи и нивните поддржувачи на Запад.

Тој, исто така, вети дека ќе продолжи со плановите за воено преземање на цела Газа, дури и ако Хамас се согласи на договор за прекин на огнот и ослободување на заложниците.

„Сигурен сум дека има реномирана репутација како јавен службеник, но мислам дека неговата репутација е засекогаш оцрнета од слабоста што ја покажа пред овие терористички чудовишта на Хамас“, рече Нетанјаху за Албанезе во интервју за Скај њуз Австралија.

„Кога најлошата терористичка организација на земјата, овие дивјаци кои убиваа жени, ги силуваа, ги обезглавија мажите… кога овие луѓе му честитаат на премиерот на Австралија, знаете дека нешто не е во ред.“ Со децении, Австралија се сметаше себеси за близок пријател на Израел, но односот се распаѓа откако Канбера минатата недела објави дека ќе ја признае палестинската држава. Нетанјаху драстично ја ескалираше вербалната војна во вторник вечерта, објавувајќи на својот официјален профил на X за да изврши личен напад врз Албанезе, кого го нарече „слаб политичар кој го предал Израел“.

Австралија возврати во среда, а министерот за внатрешни работи Тони Бурк возврати дека силата е повеќе од „колку луѓе можете да дигнете во воздух или колку деца можете да оставите гладни“. Во интервјуто – последното од десетиците што ги даде на пријателски странски организации откако започна војната во Газа, избегнувајќи ги израелските медиуми кои не го поддржуваат цврсто – Нетанјаху исто така тврдеше дека Израел е „на работ на завршување на оваа војна“. Интервјуто очигледно е спроведено претходно оваа недела, додека се ширеа извештаи дека Хамас е на работ да прифати американски предлог за прекин на огнот прифатен во минатото од Ерусалим.

Хамас оттогаш изјави дека го одобрил предлогот, но Израел не одговорил најмалку три дена. На прашањето на новинарката Шари Марксон за извештаите во тоа време и дали Израел планирал да ја преземе цела Газа и да го елиминира Хамас дури и ако терористичката група се согласи на примирје и договор за заложници, Нетанјаху одговори потврдно. „Сепак, тоа ќе го направиме. Никогаш не се посомневало дека нема да го оставиме Хамас таму“, рече тој, додавајќи дека војната „може да заврши денес“ ако терористичката група „го положи оружјето и ги ослободи преостанатите 50 заложници, од кои најмалку 20 се живи“.