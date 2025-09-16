(Видео) Нè разбуди експлозија, дојде полиција и нè евакуира – сведочи жител на Пинтија за пожарот во сервис за возила

Ме разбуди експлозија – сведочи жител на скопска Пинтија кој живее во непосредна близина на сервисот за возила што ноќеска беше опожарен. Кратко потоа, за околу десетина минути, како што вели тој во изјава за медиумите, на врата му затропала полиција и го замолила да го напушти домот поради безбедносни причини.

„Кога излегов надвор на улицата, веќе беа и моите соседи кои потоа беа дислоцирани на посигурно место. По улицава има луѓе од секаков тип – деца, стари, изнемоштени лица“,

вели жителот.