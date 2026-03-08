(Видео) Облак од чад и оган над Техеран: Погодени се објекти на нафтена индустрија!

Израелската војска нападна неколку ирански нафтени локации доцна во саботата, предизвикувајќи огромни облаци од оган и чад во воздухот и потресувајќи го Техеран и соседниот град Карај со експлозии.

Нападите, видени на видеа што кружат на социјалните медиуми и потврдени од „Њујорк тајмс“, се чинеа како први врз енергетската инфраструктура на Иран откако САД и Израел започнаа напади врз Иран минатиот викенд.

Another look at the absolutely massive cloud of smoke pouring out from the Tehran oil depot that was recently targeted in the Iran conflict. Oil prices have surpassed $92pic.twitter.com/1DXAJD3hL8 — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) March 7, 2026

До овој викенд, кампањата за бомбардирање на САД и Израел во голема мера беше фокусирана на уништување на иранското раководство и безбедносните служби и полициските станици, а истовремено се обидуваше да ја елиминира неговата способност да произведува и лансира ракети и да го спречи Техеран да може да произведува нуклеарно оружје.

Во својата видео изјава од саботата, Нетанјаху се залагаше за соборување на режимот, бидејќи израелската телевизија објави дека Израел е „оптимист“ за таков исход. Нетанјаху рече дека Израел има „организиран план со многу изненадувања“ за следната фаза од војната со Иран, „за дестабилизација на режимот, за овозможување промени“.

„Се ближи моментот на вистината“ за Иранците да ја соборат Исламската Република, рече Нетанјаху, додавајќи дека Израел „не се обидува да го подели Иран“, туку „се обидува да го ослободи Иран“. На крајот, Нетанјаху им рече на Иранците: „Од вас зависи“ да го соборите режимот. Тој предвиде дека соборувањето на режимот ќе донесе мир меѓу Израел и Иран.

Во меѓувреме, Хосеин Мозафари од Иранското собрание на експерти беше цитиран од официјалниот новински медиум Фарс, кој изјави дека највисокото свештеничко тело ќе избере замена за Хамнеи во рок од еден ден. Израелските безбедносни претставници веруваат дека фаворитот, синот на Хамнеи, Моџтаба, бил ранет откако бил цел на воздушен напад оваа недела, но е сè уште жив.