(Видео) Ова е новиот американски амбасадор во Србија: Вешт е со нунчаки, а кучињата му се викаат Ракија и Пиво

Марк Брновиќ е назначен за нов американски амбасадор во Србија. Тој е поранешен јавен обвинител на Аризона и ветеран на Националната гарда, наследувајќи го Кристофер Хил, кој беше на функција до јануари 2025 година. Американскиот претседател Доналд Трамп го објави своето именување на социјалната мрежа Truth Social, истакнувајќи го потеклото и вредностите на Брновиќ.

„Задоволство ми е да објавам дека Марк Брновиќ ќе биде нашиот следен национален амбасадор на Соединетите држави во србија. Марк е горд ветеран на Националната гарда, а претходно беше државен обвнител на Аризона. Како син на бегалци кои побегнаа од комунизмот, Марк ќе биде силен поборник за слобода и секогаш ќе ја става Америка на прво место. Честитам Марк“, напиша Трамп.

I am pleased to announce that Mark Brnovich will be our next United States Ambassador to Serbia. Mark is a proud Veteran of the Army National Guard, and previously served as Attorney General for the Great State of Arizona. As the son of refugees who fled communism, Mark will be a…

