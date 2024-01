ВИДЕО | ОГРОМЕН ПОЖАР ВО ЛИВЕРПУЛ – Гори четирикатна зграда, се стравува од уривање

0 SHARES Сподели Твитни

Огромен пожар избувна денеска околу 14 часот и 20 минути по локално време во четирикатна недовршена зграда во Ливерпул, а како што јавија светските медиуми, се стравува дека зградата може да се урне. Пожарникарите се на терен, а жителите од околните згради се евакуирани.

Имено, на теренот има неколку противпожарни возила, кои учествуваат во локализирање на пожарот, а како што пренесуваат локалните медиуми, од запалената зграда излегуваат пламени јазици, додека црн чад извира на сите страни.

Десетина екипи пристигнале во четирикатната зграда на улицата „Фокс“ во 14:20 часот по локално време, а службата за противпожарна и спасувачка служба „Мерсисајд“ соопшти дека зградата „покажува знаци на колапс“, а околните жители се евакуирани.

Драматична видео-снимка која кружи на социјалните мрежи покажува пламен како пука низ прозорец.

Massive fire has broken out out in unfinished building on Fox Street, Everton right now.Hope all the firefighters in attendance stay safe 🤞🙏⁦@LivEchonews⁩ ⁦@bbcmerseyside⁩ Road blocks in the area now in operation so avoid Everton, Great Homer St areas pic.twitter.com/GW13vOT8FN— retro-blue-colly (@CollyRetro) January 27, 2024

Во меѓувреме, противпожарните екипи ги предупредија луѓето да се држат настрана од местото на настанот.

Полициски кордон е поставен, а областите на улиците „Евертон“ и „Големиот Хомер“ се делумно блокирани и сообраќајот е пренасочен.

На фотографиите се гледа како чад се издига над овој дел од градот, а пожарот може да се види и од километри наоколу.

Huge fire at what appears to be the stalled apartment development on Fox Street in Liverpool. Huge emergency response coming along Shaw Street (footage is mine and do not take without permission) pic.twitter.com/qX21S7a7u3— Michael Pearson (@MPJourno) January 27, 2024

Скарлет О’Нил, жителка на зграда која се наоѓа во близина на зградата каде што избувна пожарот, морала да биде евакуирана од нејзиниот дом. Како што објаснила за локалните медиуми, таа и нејзиниот партнер го забележале пожарот додека биле во кујната.

Scenes of the huge fire on Fox Street, apparently in an abandoned building on Fox Street. Thanks to Samia on Instagram for sending us this. pic.twitter.com/lL7utlnIAS— The Guide Liverpool 🌇 (@TheGuideLpool) January 27, 2024

Противпожарната служба ги предупреди околните жители и деловните субјекти да ги затворат прозорците и вратите додека го гаснат пожарот.



