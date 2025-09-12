(Видео) Општина Карпош ја доби назад спортската сала која Министерството за спорт сакаше да ја одземе!

*Фејсбук објава на градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски

СПОРТСКАТА САЛА Е ВАША!

По долгата правна битка, ја добивме назад спортската сала која Министерството за спорт се обиде да ни ја одземе. Судот пресуди во корист на граѓаните – ова е победа за сите нас!

Од денес, салата е повторно отворена за сите спортски екипи и млади таленти. Запишувајте се, тренирајте, напредувајте – Општина Карпош ќе стои зад вас со целосна поддршка.

Следната година ги зголемуваме спортските стипендии – затоа спортувајте, учете и стремете се кон врвни резултати. Нека од Карпош излезат идните европски и светски шампиони!

Со гордост ги прогласуваме 16-тите училишни спортски игри за отворени!

Благодариме на сите што веруваа и се бореа за оваа победа. Напред, Карпош!