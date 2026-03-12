(Видео) Орбан заплаче пред камера зборувајќи со ќерка му: Сериозни се заканите од Украина

Унгарскиот премиер, Виктор Орбан, ги обвини Украинците дека планираат напад врз неговото семејство, додека продолжува сè пожестоката конфронтација меѓу Киев и Будимпешта.Орбан и неговите сојузници се чини дека го користат спорот за максимална политичка добивка пред изборите што треба да се одржат следниот месец, кои би можеле да го завршат 16-годишното владеење на неговата националистичка влада.

Орбан објави видео во средата навечер на кое наводно се гледа како разговара со своите ќерки по телефон.

„Сигурен сум дека ќе видите на вестите дека Украинците ми се заканија не само мене, туку и вам“, рече тој, очигледно емотивно. „Моите деца и моите внуци… Мораме да го сфатиме ова сериозно, но не смееме да се плашиме.“

Орбан очигледно одговараше на зборовите на Хрихориј Омелченко, пензиониран политичар кој служел во безбедносната служба на Украина (SBU) во 1990-тите. Маргинална фигура која често изнесува чудни тврдења, тој упати закани до Орбан во телевизиско интервју оваа недела, сугерирајќи дека одмаздниците би можеле да го фатат унгарскиот лидер ако не го промени својот антиукраински став.

Претходно, Володимир Зеленски се закани дека „ќе им ја даде адресата на ова лице на нашите вооружени сили“ додека зборуваше за Орбан, во коментари што наводно ги поттикнаа европските сојузници да побараат од украинскиот претседател да ја ублажи својата реторика.

Орбан долго време е најпрорускиот лидер на земјите од ЕУ, што доведе до хаотични односи со Киев, но бидејќи анкетите покажуваат дека е до 20 поени зад предизвикувачот Петер Маѓар пред парламентарните избори следниот месец, антиукраинската кампања во Унгарија е во пораст. Повод за најновата рунда тензии беше тврдењето на Украина дека ќе бидат потребни неколку недели за поправка на нафтоводот што транспортира руска нафта до Унгарија, кој наводно бил оштетен во напад со руски беспилотни летала. Како одговор, Орбан стави вето на понатамошните санкции на ЕУ кон Русија, како и на дополнителниот заем од 90 милијарди евра за Украина.

Минатиот петок, во ескалација што го шокираше Киев, унгарската антитерористичка полиција заплени конвој од два оклопни возила што ѝ припаѓаа на Ошадбанк, државната штедилница на Украина, и ги уапси седумте Украинци што ја придружуваа.Конвојот транспортираше десетици милиони евра во готово и 9 кг златни прачки од Виена до Киев, во она што Украина го нарече нормален владин трансфер на готовина за кој биле известени унгарските власти.

Будимпешта сугерираше дека парите се перат. Седумте мажи биле држени во изолација повеќе од 24 часа пред да бидат однесени до границата со Украина и депортирани. Парите и златото сè уште се во Унгарија.

„Секој аспект од постапката бил незаконски, особено одземањето на правна помош“, изјави за Гардијан Лорант Хорват, унгарскиот адвокат на мажите. Еден од седумтемина, кој има дијабетес, бил однесен во болница за време на испрашувањето, рече тој.

„Тој не знаел точно во која болница, бидејќи бил транспортиран со лисици и со качулка преку главата“.

Според соопштението од украинското Министерство за надворешни работи, човекот бил однесен во болница откако „насилно му бил инјектиран лек, по што нивото на шеќер во крвта нагло му се зголемило и започнала хипертензија“.

Хорват рече дека нема информации за присилна инјекција, но дека можел да разговара со своите клиенти само преку телефон бидејќи властите му го одбиле пристапот до нив.