(Видео) Откриен дел од разговорот меѓу Трамп и Зеленски на средбата во Ватикан

Читач на усни откри што си рекле Володимир Зеленски и Доналд Трамп на погребот на папата Франциско, на нивната прва средба по кавгата во Белата куќа.

Лидерите на Америка и Украина разговараа околу 15 минути во базиликата Свети Петар во Ватикан, на средбата која Зеленски ја опиша како „средба која има потенцијал да биде историски“.

Белата куќа, исто така, го поздрави состанокот како „многу продуктивен“ бидејќи светските лидери се обидуваат да најдат начин да стават крај на војната во Украина која беснее повеќе од три години.

На снимката од средбата се гледа како Трамп во сино одело и Зеленски во црна кошула и панталони се вклучени во интензивен разговор.

Подоцна им се придружија британскиот премиер Кир Стармер и францускиот претседател Емануел Макрон, кои срдечно го прегрнаа Зеленски и ја ставија раката на рамото на украинскиот претседател.

Читач на усни вели дека Трамп му понудил на Зеленски „гаранција“ дека сака да стави крај на војната.

Иако има само кратка снимка од средбата, Никола Хиклинг откри дека Зеленски му рекол на Трамп: „Би сакал да го направиш тоа, но не на овој начин“.

Трамп тогаш, наводно, одговорил: „Тоа е многу интересна стратегија, вие го имате мојот збор“.

Анализирајќи ја значајната средба, Хиклинг, исто така, посочи дека имало ладна размена меѓу Трамп и Макрон, кога францускиот претседател пристигнал додека се поставувале две столчиња за американскиот и украинскиот претседател.

– Не си тука во право, ми треба да ми направиш услуга, не треба да си тука – наводно му рекол Трамп на Макрон.

Според Никола Хиклинг, Трамп додал: „Полека, дозволете ми да донесам…“, пред да се прекине снимката.

Хиклинг истакна дека Зеленски кимнал со главата во знак на согласност кога Трамп му рекол на Макрон, додека на свештеникот што ги донел столовите му било непријатно, поради што се свртел.

Фотографија од средбата објави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха, кој на мрежата „Х“ напиша: „Не се потребни зборови за да се опише значењето на оваа историска средба. Двајца лидери работат за мир во базиликата Свети Петар“.

Зеленски, исто така, рече дека средбата, која се одржа непосредно пред почетокот на погребот на папата Франциско, има „потенцијал да стане историска“.

Потоа, Трамп и Зеленски се симнаа по скалите на базиликата, каде што украинскиот лидер беше пречекан со овации, пред да седнат на своите места во првиот ред.

По позитивниот состанок со Зеленски, Трамп брзо се сврте кон Владимир Путин – доведувајќи ја во прашање неговата подготвеност да ја заврши војната во Украина.

