(Видео) Погодена луксузната Јас Марина во Абу Даби, Иран ја таргетираше и кулата во Дубаи: Драматични снимки од нападот

Познатата Јас Марина во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), беше погодена вечерва, пишува британскиот „Дејли Меил“,а Иран вечерва го таргетираше и Дубаи.
Жителите на Дубаи и Абу Даби добија предупредувања за ракетни напади од страна на Иран. На населението му е упатено да избегнува отворени простори и да бара засолниште во згради и подруми, но да се држи подалеку од врати и прозорци.
🚨🌍 LIVE: ABU DHABI MARINA REPORTEDLY HIT AS MIDDLE EAST CONFLICT ESCALATES
Reports say Abu Dhabi Marina has been hit as the regional conflict continues to intensify.
Air raid sirens have reportedly sounded in Dubai, while an oil refinery is said to be on fire and Saudi Arabia… pic.twitter.com/cIVBg36VML
— British Intel (@TheBritishIntel) March 5, 2026
Речиси истовремено, ирански дрон или ракета погодила кула во Дубаи, тврди Кудс.
Снимките од нападот ги објавуваат израелските медиуми.
Видеото го прикажува прелиминарниот момент од нападот.
Експлозијата предизвикала облак од чад кој се издигнал околу долниот дел од зградата, каде летале искри од оган.