(ВИДЕО) Пожарникар предупредува за опасностите при полнење на мобилниот: Ова никогаш не го правете

Едноставно е, згодно и практично – но и потенцијално смртоносно. Малкумина мислат дека под илузијата на удобност се крие закана што може да ја претвори вашата спална соба во замка за чад.

Дејвид, пожарникар од Кент, Велика Британија, решил да ја разбие таа илузија. На TikTok, тој отворено ги предупреди корисниците дека никогаш не треба да ги оставаат своите телефони на полнач преку ноќ. Причина? Додека спиете – огнот не спие.

“Луѓето мислат дека мирисот на чад ќе ги разбуди, но тоа е заблуда. Пожарите се најопасни ноќе бидејќи можат да ве зафатат пред да бидете свесни за било што”, предупредува Дејвид. Три длабоки вдишувања на чад се доволни за да ја изгубите свеста – а потоа вашите шанси за бегство значително се намалуваат.

Главниот проблем не е секогаш мобилниот, туку самиот полнач, или поточно неговиот кабел. Ако е оштетен, неквалитетен или заглавен под перница, може да се прегрее и да предизвика искри – што во комбинација со постелнина или хартија лесно може да предизвика пожар.

Коментарите под објавата на Дејвид се полни со лични приказни. Некој опишал како на ќерка му се запалил полначот среде ноќ, а само чадот навреме ја разбудил. Другиот слушнал чуден звук на зуење, па кога го погледнал телефонот – кабелот горел и искрел.

Има и такви кои знаат дека ризикуваат, но едноставно не можат да се откажат од таа навика. „Немам време да го наполнам телефонот освен ноќе“, признава еден корисник. Друг додава: „Знам дека не е паметно, но тоа го правам секој ден“.

Не постои магична формула, но постојат основни безбедносни мерки што сите можеме да ги примениме: Полнете ги уредите додека сте будни – идеално во текот на денот, секогаш користете оригинални или сертифицирани полначи, никогаш не го полнете телефонот под перницата или на креветот, редовно проверувајте ги каблите – ако се оштетени, фрлете ги, исклучете го полначот од штекерот кога не го користите.

Никој не вели дека мора да паничите секогаш кога ќе го приклучите телефонот. Но, ако веќе постои едноставен начин да се намали ризикот – зошто да го игнорирате?

Промената на мала навика може да значи разлика помеѓу мирна ноќ и трагедија. Затоа, пред да го оставите телефонот на полнач следниот пат кога ќе заспиете, размислете – дали навистина вреди?

