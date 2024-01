ВИДЕО | Позната актерка сподели рецепт кој на многумина не им се допадна ! Еве зошто

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Рис Витерспун на својот TikTok профил го сподели рецептот за десертот „Чокосино“ чија главна состојка е снегот и со тоа ги згрози своите фанови на социјалните мрежи. Всушност, Рис сподели видео на кое таа го собира снегот од својот автомобил и го става во две чаши.

-Имаме многу снег во последните денови. Решивме да смислиме рецепт. Најпрво ставивме снег во чашките, па додадовме слатка карамела и чоколаден сируп. Потоа решивме да додадеме ладно кафе – објасни таа.

„Сте виделе како изгледа снегот под микроскоп?“, „Снегот не се јаде, ќе се разболите“, „Снегот е валкан, како можеш да го направиш ова?“, „Единствено што ме загрижува е тоа што таа го зеде снег надвор од автомобилот?“, „Ова? не е безбедно“, „Не, не и не“, „Ова е одвратно“, се само дел од коментарите под објавата.

@reesewitherspoon Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️ ♬ Let’s go – Official Sound Studio

Инаку, холивудската актерка минатата година се најде во центарот на медиумското внимание откако објави дека се разделува од сопругот Џим Тот, неколку дена пред нивната 12-годишнина од бракот. Како што пренесува Us Weekly, откако ги погледнале хартиите од случајот за развод, на суд се договориле како да го поделат старателството над нивниот десетгодишен син Тенеси.

