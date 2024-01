Видео покажа како „израелската војска“ застрела жена додека вее бело знаме

0 SHARES Сподели Твитни

Застрашувачките снимки на кои се гледа како Палестинка се обидува да побегне од северниот дел на опколената Газа со бело знаме во рака и дете покрај неа и наводно застрелано од израелски војници, предизвикаа огромен бес на социјалните мрежи.

Снимката од инцидентот, до која дојде Мидл Ист Ај (Middle East Eye), е снимена на 12 ноември во центарот на опколениот град Газа.

На видеото може да се видат бројни цивили, повеќето жени и деца, како ја напуштаат областа кон југ, држејќибели знамиња – знак на мир или „не пукај“.

Се гледа како палестински цивили, кои носат неколку торби со себе, се обидуваат да се пробијат по улица.

Додека една жена, одејќи пред групата цивили, држејќи бело знаме и придружувана од дете, се движи кон улицата, се слуша звукот на истрелите.

Следните кадри ја прикажуваат жената како паѓа на земја, а детето и другите Палестинци во групата панично бегаат во различни правци.

Лицето кое ја снима снимката од блиската зграда може да се слушне како вели: „Жената е застрелана. “

На снимката се гледа како Палестинец од групата трча кон жената жртва.

Нема детали за последиците од инцидентот.

Идентитетот и судбината на жената која беше застрелана од израелските војници остануваат непознати.

Често се објавуваат слики од израелски снајперисти кои целат кон опколените палестински цивили во Газа.

Претходно снимките од татко и неговата млада ќерка застрелани од израелските снајперисти во бегалскиот камп Ал Шати во Северна Газа предизвикаа масовно бес и осуда на израелските трупи.

Минатиот месец, израелските војници застрелаа и тројца израелски заробеници во Газа кои држеле бело знаме.

Израел досега уби најмалку 23.084 Палестинци и рани 58.926 други во својата брутална војна, додека околу 7.000 Палестинци се претпоставува се под урнатините на уништените згради.

Израелската масакр ја остави Газа во урнатини, со 60 % од инфраструктурата на енклавата оштетена или уништена и околу 90 % од 2,3 милиони жители искорени во услови на акутен недостаток на храна, чиста вода и лекови.



