(Видео) Полицијата уапси човек кој подготвувал масакр по дуелот Челси – Фулам

Шокантни вести од Лондон по завршување на мечот меѓу Челси и Фулам кој се играше на стадионот „Стемфорд Бриџ“.

Англиската полиција спречи масакр што можеше да се случи по лондонското дерби.

Во непосредна близина на стадионот, полицијата уапси маж кој планирал напад, пронаоѓајќи пушка, дополнителна муниција, заштитна елек и кацига, односно комплетна воена тактичка опрема.

Според достапните информации, полицијата го забележала и реагирала пред да може да го испука веќе планираниот прв истрел.

Во моментов нема многу информации.

На стадионот имаше околу 40.000 гледачи.