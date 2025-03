ВИДЕО: Пороен дожд го поплави Миконос

0 SHARES Сподели Твитни

Големо невреме со пороен дожд попладнево ги зафати Кикладите, острови во Егејското Море, а најпогодени се Парос и Миконос, каде улиците се претворија во реки, а локалните власти го забранија сообраќајот на сите возила, пишува „“.

Училиштата на двата острова утре ќе останат затворени. Драматичните снимки објавени на социјалните мрежи покажуваат како поројот носеше сè пред себе: камења, дрвја, предмети од терасите, а десетици автомобили завршија во морето.

Невремето започнало околу 15 часот и предизвикало проблеми на повеќе патни мрежи, а најпогоден е градот Науса каде што се излеала реката. За среќа, нема повредени луѓе.

Откако беше испратена пораката од 112 за забрана за движење на возила и од општина Парос преку соопштение ги повикаа жителите и посетителите на островот, „поради опасните временски појави што го зафатија островот, како и големите штети што се предизвикани на патната мрежа, да не се сообраќаат по патната мрежа“.

– Оштетувањата на патната мрежа опфаќаат одрони, поплави и уривања на делови од мрежата, што го прави сообраќајот опасен. Општината во соработка со надлежните служби прави максимални напори за справување со вонредната состојба. Се молат сите жители и посетители на островот да ги следат упатствата на надлежните органи, соопштија локалните власти.

