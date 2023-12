ВИДЕО | Почина најстарото пиле на светот: Малата кокошка беше популарна низ целиот свет, а сопственикот не може да си дојде при себе поради загубата

0 SHARES Сподели Твитни

Официјално најстарата кокошка на светот умре на Божиќ во Челзи, Мичиген.

Кокошката, која беше признаена од Гинисовата книга на рекорди како најстарата жива кокошка на светот, почина во прегратките на нејзината сопственичка Марси Паркер Дарвин.

„За мене таа беше близок член на семејството и многу сум тажна. Се зближивме пред 21 и пол година кога морав да ја скршам лушпата за да ја извадам од јајцето. Разбирам дека таа имаше феноменално долг живот за кокошка, но сè уште сум со скршено срце“, напиша Марси Паркер Дарвин на социјалните мрежи.

Кокошката ја носи титулата најстаро пиле во светот изминатава година и пол.

„Таа беше неверојатно мала птица“, вели Марси Паркер Дарвин.

Пилето е првично белгиска бентам кокошка.

say hello to Peanut, the oldest living chicken 🥰️Peanut is 20 years old and still happily roams her humans home in Chelsea, Michigan. pic.twitter.com/lehMJ6uDss— Guinness World Records (@GWR) March 1, 2023

„Не можеше да излезе од лушпата како кокошка, ноМарси Паркер Дарвин ги слушна како мрдаат и успеа да ја спаси. Марси Паркер Дарвин потоа ја одгледала дома откако нејзината мајка ја одбила“, објави Гинисовата книга на рекорди на социјалните мрежи.

Кокошката станала толку популарна во последните месеци што Марси Паркер Дарвин вели дека морала да почне да ги одбива барањата на меѓународните филмски екипи и обожавателите кои сакале да го видат познатото пиле.

Точната причина за смртта е непозната, но Марси Паркер Дарвин верува дека кокошката се „скршила“ од тага по неодамнешната смрт на нејзините ќерки и партнерот. Таа додала дека метеоролошката кокошка станува се послаба и одбива да ја јаде омилената храна како што се приближува Божиќ.



