(Видео) Почна операцијата на Универзитетот Калифорнија: Апсења и гумени куршуми против демонстрантите

Во кампусот на Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес ( UCLA ) напладне во четврток избија судири меѓу полицијата и пропалестинските демонстранти при што стотици полицајци почнаа да ги уриваат барикадите и да апсат студенти.

Погледнете ја сликата во живо од UCLA:

На тоа му претходеше ултиматум до демонстрантите да ја напуштат зградата кои клекнат на колена бараа да се стави крај на крвопролевањето во Газа.

Според Гардијан, над илјада демонстранти се собрале кај образовната институција во одбрана на својата кауза.

LAPD Riot Police attempt to storm the anti-Israel encampment at UCLA.

Police are clashing with protesters, who refuse to move as they attempt to remove their shields.

Multiple injuries reported at the scene. pic.twitter.com/i9ViKN2kgw

— 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) May 2, 2024