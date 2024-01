ВИДЕО | По разорниот земјотрес, и цунами ја погоди Јапонија: Објавени страшни снимки – погледнете ја земјата како “дише“

0 SHARES Сподели Твитни

Десетици згради беа уништени, илјадници луѓе останаа без струја и беше издадено предупредување за цунами во четири региони како резултат на земјотресот со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала што во понеделникот ја погоди Јапонија.

Засега има информации за две лица кои загинале во силното тресење на земјата во централните делови и на западниот брег, а спасувачите ги извлекуваат затрупаните под урнатините.

Земјотресот испрати бранови високи околу еден метар долж брегот и властите предупредуваат дека може да следат и поголеми. Јапонската метеоролошка агенција издаде посебно предупредување до регионите Ишикава, Ниигата и Тојама.

Првично беше издадено големо предупредување за цунами за Ишикава, прво по земјотресот во 2011 година, но предупредувањето подоцна беше намалено.

JUST IN: Tsunami waves are being observed along the coast of western Japan, after 7.6 magnitude earthquake struck the region; people are being urged to evacuate. pic.twitter.com/7qCzhUaklL— Truthseeker (@Xx17965797N) January 1, 2024

Покрај Јапонија, предупредувања беа издадени и во соседните Северна и Јужна Кореја и Русија.

Tsunami warning across western Japan coast! 🚨 The 7.6 earthquake in Japan even made an entire river jump out of its basin like swimming pool wave! 🤯 #japan #earthquake #tsunami pic.twitter.com/guY64CHVeE— Tobi Mülhauser 🍕 (@TobiMuelhauser) January 1, 2024

More footage coming out of Japan following the 7.6 magnitude earthquake… 👀#japan #earthquake #prepare #nature #Tsunami pic.twitter.com/qqmCjOeaWP— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) January 1, 2024

Video of a tsunami travelling up the Seki River in Joetsu City, Japan ollowing a 7.5 magnitude earthquake striking 36 km northeast of Anamizu, Japan….pic.twitter.com/s7jjULriDQ— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 1, 2024

Јапонската метеоролошка агенција предупреди дека силна сеизмичка активност ќе се почувствува во наредната недела, кога земјата повторно би можел да ја погоди земјотрес со јачина од 7 степени.

Земјотресот во понеделникот уништи десетици згради, десетици илјади луѓе остави без струја и ги принуди жителите на крајбрежните области да се евакуираат на повисоките места.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami 💕Prayers 🙏😢#Japan #earthquake #Japan pic.twitter.com/A3lF7EF854— Ramsa Chaudhary (@Ramkishor_jaat_) January 1, 2024

Во своето обраќање, премиерот на Јапонија, Фумио Кишида, ја предупреди јавноста да се подготви за нови земјотреси.

„Ги повикувам луѓето каде што се очекуваат поплави да се евакуираат што е можно поскоро“, предупреди Фумио Кишида, а жителите беа повикани да се евакуираат и преку телевизиски преноси во одредени области во земјата.

Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар соопшти дека земјотресот бил на длабочина од 13 километри, а епицентарот бил на 90 километри северно од Такаока и 47 километри североисточно од Анамику.

Заедно со најсилниот од 7,6, Јапонија за час и половина ја погоди серија од 21 земјотрес со јачина од 4 степени.

На видео-снимката која ја емитува NHK се гледа како зграда се урива во облак од прашина во крајбрежниот град Сузу и жителите на градот Каназава стуткани под масите додека нивните куќи се тресат.

Земјотресот ги потресе и зградите во главниот град Токио на спротивниот брег.

this horrible moment 😢#Tsunami #地震 #緊急地震速報 #津波の映像 #避難 #最大震度7 #earthquake #japanearthquake #Japan pic.twitter.com/ZDU5ZI71lL— Sunil Choudhary (@sunildhojak) January 1, 2024

Повеќе од 36.000 домаќинства останаа без струја во регионите Ишикава и Тојама, објавија медиумите.

Јапонскиот нуклеарен оператор соопшти дека не се потврдени никакви неправилности во нуклеарните централи долж Јапонското Море.

Брзите железнички услуги до Ишикава беа суспендирани додека телекомуникациските оператори Softbank и KDDI пријавија прекини на телефонските и интернет услугите во Ишикава и Ниигата, според нивните веб-страници.

Јапонската АНА по земјотресот врати четири авиони кои летаа за аеродромите во Тојама и Ишикава, додека „Japan Airlines“ ги откажа повеќето летови до регионите Ниигата и Ишикава до крајот на денот.

#JAPAN has been hit by a massive 7.6 #EARTHQUAKE! Orders to evacuate have been issued, along with tsunami warnings.I hope everybody is safe🙏 pic.twitter.com/hZrLPk5a3Y— Tansu Yegen (@TansuYegen) January 1, 2024

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #earthquake pic.twitter.com/LXRRxYwSUu— द्रोण 🔥 (@dronaparashar) January 1, 2024

Video:The aftermath of today’s earthquake in Central Japan: cracked roads and rising pavements reveal the impact of the tremors.#JapanEarthquake #earthquake #Tsunami #Japan #BREAKING_NEWSpic.twitter.com/Yi73rPlCve— Hsnain🍄 (@Hsnain901) January 1, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: