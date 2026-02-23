(Видео) Продолжува војната на улиците во Мексико

Судири меѓу картелите и полицијата избувнаа во неколку градови низ Мексико откако војската уби озлогласен нарко-бос. Во неделата, Националниот секретаријат за одбрана на Мексико објави дека специјални сили го убиле Немесио Осегуера Сервантес, познат и како „Ел Менчо“, водачот на картелот „Нова генерација Халиско“ (CJNG).
Сервантес почина од повредите здобиени во воена операција во градот Тапалпа.
Картелот одговори со блокирање на патиштата и напаѓање на патролни возила. Гувернерот на Халиско, Пабло Лемус Наваро, прогласи вонредна состојба. Насилството брзо се прошири во државите Мичоакан, Тамаулипас, Сакатекас, Колима и Оахака.
Амбасадата на САД во Мексико издаде безбедносно предупредување, повикувајќи ги американските граѓани да побараат засолниште, да избегнуваат толпи и да бидат внимателни. Мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум ги повика жителите да останат смирени и да бидат информирани. Претставник на Министерството за одбрана на САД изјави за CBS News дека САД учествуваат во рацијата против Ел Менча.