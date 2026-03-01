(Видео) Протестите во Тирана ескалираа: Запалена поранешната вила на диктаторот Енвер Хоџа

Протестите во главниот град на Албанија, Тирана, ескалираа во текот на вчерашниот ден, при што демонстранти ја запалија поранешната вила на поранешниот комунистички лидер Енвер Хоџа.

Според информациите од албанските медиуми, насобраните граѓани најпрво се судриле со полицијата, по што дел од нив се упатиле кон објектот кој некогаш бил резиденција на диктаторот. Во текот на инцидентот била фрлена запалива материја, по што избувнал пожар кој предизвикал значителна материјална штета.

Полицијата интервенирала со цел да го стави под контрола огнот и да ја растера толпата. Засега нема официјални информации за повредени лица, но повеќе демонстранти биле приведени.

Протестите во Тирана се одржуваат веќе неколку дена и се насочени против актуелната власт, а организаторите обвинуваат за корупција и лошо управување со државата. Властите, пак, ги повикаа граѓаните на смирување на тензиите и најавија дека ќе бидат преземени мерки против сите кои учествувале во насилствата.

Видеа од настанот, кои се шират на интернет, прикажуваат пламен и густ чад над вилата, додека демонстрантите извикуваат пароли.

Ситуацијата во Тирана останува напната, а безбедносните сили се распоредени на повеќе локации во градот.