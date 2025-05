(Видео) Путин: Идиоти воведуваат санкции, паѓаат во рецесија само за да ни наштетат

Рускиот претседател Владимир Путин вчера одржа состанок со членовите на јавната организација „Бизнис Русија“. Тој ги коментираше санкциите што ЕУ планира да ги воведе врз Русија.

„Се чини дека нема да го направат ова и она затоа што им штети. Но, тие навистина го прават тоа – идиоти. Извинете за изразот. Но, што друго можам да кажам? Водечките светски економии паѓаат во рецесија само за да ни наштетат“, рече Путин.

Putin is really not happy about new sanctions. He calls those imposing sanctions on him “idiots”

“The world economy is going into a recession just to hurt us” pic.twitter.com/Pf9HH8yyd7

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) May 13, 2025