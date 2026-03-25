(Видео) Русија изведе еден од своите најразорни дневни напади врз Украина: Лансирани се повеќе од 400 дронови

Русија во вторник започна еден од своите најлоши дневни напади врз Украина, со „повеќе од 400 дронови“, по ноќта во која Киев, исто така, претрпе тешки напади, изјави портпаролот на украинските воздухопловни сили, Јуриј Игнат, за агенцијата „Франс-прес“.

Во Лвов, голем град на запад, кој се наоѓа стотици километри од фронтовската линија, руските дронови го погодија историскиот центар на место кое е заштитено од УНЕСКО на стотици километри од фронтовската линија, соопштија властите.

„Тие веќе лансираа повеќе од 400 дронови“ помеѓу 9 часот наутро и 16 часот по локално време, рече Игнат.

„Во овој обем, ова е практично без преседан. Не се сеќавам дека имало дневни напади со толку многу дронови“ во четирите години од руската инвазија, рече тој, бидејќи нападот врз Лвов сè уште траеше.

Украинскиот министер за надворешни работи, Андриј Сибиха, го осуди нападот извршен од ирански дронови.

„Во текот на денот, Русија тероризира бројни градови низ Украина со роеви дронови-маченици“, рече Сибиха на платформата „Икс“, наведувајќи ги меѓу другите Лвов и Запорожје.

„Русија прави точно она што го прави иранскиот режим на Блискиот Исток, но во срцето на Европа“, нагласи тој, осврнувајќи се на нападите од истиот тип беспилотни летала што Техеран ги започна како одмазда за нападите на САД и Израел врз Иран од 28 февруари.

Најмалку 13 лица беа повредени во нападот врз Лавов, изјави градоначалникот на градот, кој се наоѓа во близина на границата со Полска, членка на НАТО и ЕУ, пренесе „Хина“.

Вечерта кон вторник, Русија лансираше 392 беспилотни летала и 34 ракети, од кои 365 и 25 беа пресретнати, соодветно, за време на уште една ноќ воздушни операции во Украина, што резултираше со најмалку пет смртни случаи.

Разговорите меѓу Киев и Москва, посредувани од САД, со цел да се стави крај на најсмртоносниот конфликт во Европа од Втората светска војна, беа прекинати поради избувнувањето на војната на Блискиот Исток.

Нова средба меѓу преговарачите од Киев и американските претставници се одржа минатиот викенд во Соединетите Држави во обид да се оживее дипломатскиот процес.