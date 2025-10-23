Вести

(Видео) Салиу до премиерот: До бро е Мицкоски да научи нешто од бегството на Никола Груевски

Written by Леонардо on

Наместо да им држи лекции на партнерите во коалицијата како да учат од падот на ДУИ и Али Ахмети, подобро е Мицкоски да научи нешто од бегството на Никола Груевски.
Не е случајно што Мицкоски ја спомнува рутата Стража–Зајас.

Токму по овој пат поминува и падот на неговиот претходник… Скопје–Стража–Тирана–Будимпешта.
И вие треба да учите од грешките на вашиот ментор, премиере, затоа што патот Стража–Зајас може да биде надолница, но патот кон Табановце има многу делови што се угорнина.

