(Видео) Салиу до премиерот: До бро е Мицкоски да научи нешто од бегството на Никола Груевски

Наместо да им држи лекции на партнерите во коалицијата како да учат од падот на ДУИ и Али Ахмети, подобро е Мицкоски да научи нешто од бегството на Никола Груевски.

Не е случајно што Мицкоски ја спомнува рутата Стража–Зајас.

Токму по овој пат поминува и падот на неговиот претходник… Скопје–Стража–Тирана–Будимпешта.

И вие треба да учите од грешките на вашиот ментор, премиере, затоа што патот Стража–Зајас може да биде надолница, но патот кон Табановце има многу делови што се угорнина.