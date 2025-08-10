(Видео) Свирепо убиство во Тетово со автоматска пушка!

Едно лице е убиено откако беше нападнато со огнено оружје при тешкиот инцидент што се случи денска во Тетово, информира ТВ21.

Неофицијално, убиството е извршено со автоматска пушка. Засега не се открива идентитетот на убиениот, ниту мотивите за нападот.

Сè уште нема официјални детали за инцидентот, а од СВР Тетово не излегоа со соопштение што ја потврдува причината и околностите кои довеле до нападот.

Полицијата ја продолжува истрагата, а се очекува јавноста наскоро повеќе да биде информирана за овој настан.