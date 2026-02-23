(Видео) Се шират снимки од нападот на клучниот јазол од нафтоводот „Дружба“

Во текот на ноќта, дронови ја нападнаа главната пумпна станица за нафта Калејкино во близина на Алметјевск во Руската Република Татарстан. Станува збор за фабрика која служи како клучен енергетски центар за снабдување на нафтоводот Дружба, а по нападот, во неа избувна голем пожар. Фабриката е во сопственост на рускиот државен оператор Транснефт, пишува Милитарни.

Руските власти потврдија дека објектот бил погоден, но тврдат дека пожарот е предизвикан од остатоци од беспилотно летало кое било соборено од воздушната одбрана. „Противвоздушните одбранбени системи го неутрализираа беспилотното летало на небото над областа Алметјев. Поради паѓање остатоци во индустриската зона, избувна локализиран пожар“, објави локалната администрација.

Клучен центар за транспорт на нафта

Бензинската пумпа Калејкино се наоѓа на повеќе од 1.000 километри од украинската граница. Тоа е клучен транспортен објект кој прима и меша нафтени текови од различни квалитети од Западен Сибир, Татарстан, Удмуртија и Башкортостан, а потоа ги насочува кон главните рути на нафтоводите. Под нормални околности, станицата прима и пумпа околу 350.000 тони нафта дневно.

Рутите што ги снабдуваат локалните рафинерии, вклучувајќи ја и онаа во Нижнекамск, како и транзитните и извозните линии минуваат низ овој објект. Деактивирањето на станицата ги принудува операторите итно да ги прераспределат ресурсите, што создава ризик од намален капацитет низ целата мрежа. Техничкиот комплекс вклучува неколку трафостаници, сопствен резервоар за складирање, главни пумпни единици, системи за преработка на нафта и постројки за третман на отпадни води.

Поврзување со нафтоводот Дружба

Важно е да се напомене дека станицата Калејкино индиректно го снабдува нафтоводот Дружба, бидејќи формира и снабдува дел од нафтените текови што подоцна влегуваат во системот. Станицата прима сурова нафта од полињата во Татарстан, Башкортостан и соседните региони, а потоа ја дистрибуира. Еден дел оди до руските рафинерии во Нижнекамск и Самара, додека другиот дел се транспортира кон запад по линијата Самара-Унеча до нафтоводот Дружба.

Иако Калејкино не се наоѓа директно на самиот нафтовод Дружба, за разлика од станицата Унеча, тој е еден од клучните центри за снабдување на целата мрежа.

Тензии со Унгарија и Словачка

Унгарија и Словачка се единствените две земји од ЕУ кои сè уште се потпираат на значителни количини руска нафта испорачана преку нафтоводот „Дружба“ од советската ера преку Украина.

Снабдувањето со руска нафта преку главниот нафтовод „Дружба“ е прекинато од 27 јануари, кога, според Киев, руски напад со беспилотно летало ја погоди опремата на цевководот во западна Украина. Словачка и Унгарија стануваат сè погласни во своите барања за продолжување на снабдувањето.

Словачкиот премиер Роберт Фицо и унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, се заканија со правни мерки против Украина и прекин на снабдувањето со електрична енергија.

