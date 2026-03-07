(Видео) Силен руски напад на Украина, загинаа две деца

Во ноќта меѓу 6 и 7 март, руските сили започнаа масовен напад врз Украина со 29 ракети и 480 дронови. Целите беа енергетската и железничката инфраструктура, рече претседателот на Украина, Володимир Зеленски. Речиси половина од ракетите лансирани од Русија беа балистички.

Од 480 дронови, поголемиот дел беа дронови за напад Шахед. Беа погодени неколку региони во земјата. Во регионите Киев, Хмелницки и Черновци беа цел на енергетски објекти, додека во регионот Житомир, руските сили ја нападнаа железничката инфраструктура. Штети беа регистрирани и во седум региони. Тоа се регионите Днепропетровск, Запорожје, Виница, Одеса, Полтава, Суми и Черкаски.

„Русија не ги отфрли обидите за уништување на станбената и критичната инфраструктура на Украина и затоа поддршката мора да продолжи“, рече Зеленски.

Претседателот ја нагласи потребата од понатамошна помош од меѓународните партнери. Особено, тој повика на продолжување на програмата PURL и зголемена соработка со Европската Унија за заштита на Украинците. Во меѓувреме, во Харков се расчистуваат урнатините на петкатна станбена зграда. Зградата беше погодена од руска балистичка ракета. Ударот го уништи влезот во зградата и ги оштети горните катови на соседната зграда. Според прелиминарните податоци, седум лица загинаа, а уште десет се повредени. Меѓу загинатите има две деца.