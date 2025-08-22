(Видео) Силна бура и ветер до 70 км/час во делови од Бугарија: Паднати дрвја, прекини на електричната енергија

Силна бура помина над северна Бугарија. Регионите Монтана, Плевен и Тарговиште беа погодени. Кратката бура, која денес помина и низ Софија, собори гранки и цели дрвја низ градот. Најмалку три автомобили беа оштетени. Тие беа паркирани на паркинг пред зграда во главниот градски округ „Дијанабад“ кога врз нив падна големо дрво. Од ударот беше скршен задниот прозорец на еден од автомобилите, додека другите претрпеа помали штети.

Брзината на ветерот во Монтана беше над 70 км/ч, објави локалната метеоролошка станица. Според првичните информации, две возила беа удрени од дрвја. Две момчиња патувале во едно од нив кога дрво паднало врз нивниот автомобил за време на бурата на улицата „Хан Аспарух“. Нема повредени. Едно дрво паднало и врз автобус и барака на куќа на улицата „Васил Левски“. Во селото Бојчиново Ерден, огромно ореово дрво во дворот на една куќа се скршило и паднало на жици. Тревата се запалила и пожарот стигнал до една куќа. Пожарникарите успеаја да ги сопрат пламените јазици пред да се прошират на зградите.

Кратка, но силна бура помина над регионот на Плевен. Во рок од 15 до 20 минути, имаше интензивни дождови над областа, придружени со ветрови со сила на ураган. Жителите на селото Радишево го опишуваат настанот како силно торнадо. Мештаните во Плевен пријавија прекин на електричната енергија. Ќерамиди беа однесени од покривите на куќите, како и скршени дрвја. Екипи ги расчистуваат паднатите дрвја по бурата во Велико Трново и општината, објави градоначалникот на старата престолнина Даниел Панов на својата официјална Фејсбук страница. Примени се пријави од граѓани за областа „Далга Лака“ во градот, Дебелец, Килифарево, селата Пришово и Малки Чифлик, каде што беше погодена и електричната мрежа, како и за патот помеѓу Килифарево и Плаково.

ВИДЕО