(Видео) Силјановска тврдеше дека само што не заплакала, но се појавија снимки каде претседателката е видно расположена и фатена за оро до синот на Крис Павловски

На социјалните мрежи се појавија снимки од претседателката Гордана Силјановска Давкова на средба со македонската дијаспора.

Во интервју за Сител, Силјановска тврдеше дека било видно трогната и потресена од средбата со дијаспората, а на граница била и да пушти солза затоа што најдоброто кое има да го понуди државата е во странство, но и поради фактот што дијаспората ја негува македонската култура.

Сепак на снимката не се гледа Силјановска како е подготвена да плаче или тагува туку таа е видно расположена и го води орото.