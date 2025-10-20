(Видео) Славеничка атмосфера во ВЛЕН, Меџити прогласи победа во Чаир

Членови и симпатизери на коалицијата ВЛЕН веќе слават победа во Општина Чаир. Преполно е во седиштето на ВЛЕН што се наоѓа веднаш до плоштадот „Скендербег“ на влезот во Старата скопска чаршија.

Насобрани има и на самиот плоштад „Скендербег“.

По улиците се слушаат свирежи од возила.

Погледнете ги видеата од седиштето на ВЛЕН и од атмосферата на плоштадот „Скендербег“.

Прес-конференција одржа и Изет Меџити, кандидатот за градоначалник за Општина Чаир од ВЛЕН, на која ги честита победата на Демократската унија за интеграција (ДУИ) во Пласница, како и пензионирањето на лидерот Али Ахмети.

На прес-конференцијата одржана по 19 часот, по затворањето на гласачките места, портпаролот на Централниот штаб на ВЛЕН, Дритон Сулејмани, рече дека процесот на гласање за локалните избори се одвивал мирно и уредно во сите општини на земјата. Изборниот ден помина без поголеми неправилности.