(Видео) Славеничка атмосфера во штабот на Максим Димитриевски во Куманово

Во Куманово, симпатизерите на кандидатот за градоначалник Максим Димитриевски од ЗНАМ, со музика прославија победа во првиот круг од локалните избори.

Според резултатите на ДИК, од обработени 42,51 процент од избирачките места, Димитриевски има освоено 4 837 гласа, наспроти кандидатот на СДСМ Мартин Костовски кој има освоено 1 705 гласа.

Генерално, во централниот штаб на ЗНАМ владееше победничка атмосфера. Како се броеја гласовите од избирачките места, по 19 часот, така се информираа членовите и симпатизерите на ЗНАМ.

Очигледно беше дека се мереше разликата помеѓу Максим Димитриевски и кандидатот од СДСМ, Мартин Костовски.