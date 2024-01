ВИДЕО | СНИМКА КОЈА ГИ “ЗАПАЛИ“ СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ – Мистериозни појави со абнормален раст го шокираа светот: “Погледнете, што е ова !?“

0 SHARES Сподели Твитни

Во мистериозно видео кое кружи на социјалните мрежи, може да се видат две огромни суштества слични на човек како шетаат во подножјето на мал бразилски остров. Многумина мислат дека ова е доказ дека вонземјаните ја посетуваат Земјата, пишува NY Post.

Мистериозни фигури стоеле на врвот на ридот. И двете појави неприродно мрдаат со раце, а на Интернет се појавија бројни коментари.

Apparently very large aliens have been spotted in Ilha do Mel, Brasil 😅👽 pic.twitter.com/UGR426VHmu— Shaun (@shaunalex87) January 8, 2024

„Погледнете како се движат, навистина чудно“ беше само еден од бројните коментари оставени под видео-снимката.

Не е потврдено дали станува збор за туристи или посетители од друга галаксија, а видеото се уште останува мистерија и плодна почва за теоричарите на заговор.



