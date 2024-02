ВИДЕО | Соборен рекорд во ски скокови во Светскиот куп: Погледнете го летот од 155,5 метри

0 SHARES Сподели Твитни

Норвежанецот го победи сопствениот резултат

Одличен резултат беше постигнат во саботата на натпреварувањето во Вилинген во рамките на Светскиот куп во скијање. Норвежанецот Јохан Андре Форфанг засекогаш ќе го памети овој ден.

Во втората серија победи со рекорден скок од 155,5 метри! Тоа е најдобриот резултат досега на големи скокови.

Форфанг на тој начин го собори сопствениот рекорд кој го подели со Клеменска Муранка за два и пол метри.

Massive jump from Johann Andre Forfang! 155.5 meters 🤯 This win means so much to him… 🥹#fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/hnnKYUlbII— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) February 3, 2024

Норвежанецот триумфираше со 252,7 поени, пред познатиот победник во четири скокалници Рјоју Кобајаши од Јапонија и Кристофер Ериксен Сундал, исто така од Норвешка.

Штефан Крафт и натаму е лидер во генералниот поредок и прв фаворит за одбрана на пехарот.

