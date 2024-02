ВИДЕО | Страшен земјотрес ги погоди Хаваи

0 SHARES Сподели Твитни

Силен земјотрес со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала ги погоди Хаваи .

Епицентарот бил во близина на градот Налеху.

Во меѓувреме на социјалните мрежи беше објавено видео на кое се гледа како момче и маж бегаат од собата, откако се почнало да се тресе.

A 6.3 magnitude #Earthquake has hit the #Naalehu region of #Hawaii.#HawaiiEarthquake #NaalehuEarthquake #Earthquakes pic.twitter.com/LqSwAF4zYN— Military journalist (@A_2027A_) February 9, 2024

Телеграф не можеше самостојно да ја потврди автентичноста на снимката.

Засега не се знае дали има жртви или материјална штета.



Пронајдете не на следниве мрежи: