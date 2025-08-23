(Видео) Телохранителите на Путин земаат сѐ, дури и урината и изметот на претседателот и го носат во Русија

Обезбедувањето на рускиот претседател Владимир Путин секогаш е предмет на големо внимание на социјалните медиуми од различни причини.

Сега, тие се повторно во центарот на вниманието, а причината е повеќе од невообичаена.

Според медиумските извештаи, телохранителите на Путин наводно носеле куфери со измет на самитот во Алјаска со американскиот претседател Доналд Трамп, објавува „Економски тајмс“.

Практиката, за која првпат објавија ветераните истражувачки новинари Режис Жант и Михаил Рубин во француското списание „Париз мач“, вклучува членови на руската Федерална служба за заштита (ФСЗ). Овие агенти имаат задача да го собираат фекалниот отпад на Путин за време на посетите на странски земји, да го запечатуваат во специјализирани кеси и да го транспортираат назад во Русија во безбедни куфери. Извештаите сугерираат дека системот постои со години, барем од посетата на Путин на Франција во 2017 година.

Тие наведуваат два случаи каде што наводно се забележани собирања на биолошки остатоци од Путин. Првата беше претходно споменатата посета на Франција во мај 2017 година, а втората на Саудиска Арабија во октомври 2019 година.

Во двата случаи, се вели дека Путин или носел приватен тоалет со себе за време на патувањата или бил придружуван во бањата од неколку телохранители. Друга теорија е дека тој користи „преносен тоалет“ (porta-potty) каде и да оди.

Друг пример би можел да биде декември 2019 година, кога Путин беше виден како ја користи бањата со шест телохранители додека присуствуваше на самит за Украина во Париз.

Рускиот лидер беше снимен како ја напушта бањата откако пет телохранители ја обезбедија областа. Друг телохранител одеше зад него додека излегуваше од бањата во Елисејската палата во Париз.

Поранешната новинарка на Би-Би-Си, Фарида Рустамова, исто така ја потврди оваа необична практика, забележувајќи дека за време на посетата на Виена, Путин користел преносен тоалет за да се осигури дека нема да останат биолошки траги. Таа откри дека била свесна за инцидент во Музејот на историјата на уметноста во Виена, каде што на актерката Џулија Луис-Драјфус ѝ било кажано од страна на вработените во музејот дека претседателот Путин пристигнал со свој тоалет, односно „пренослив тоалет“.

Таа претходно изјави и дека нејзиниот извор, за кој се вели дека е стар познаник на Путин, рекол дека тој самиот носел тоалет на патувања во странство. Таа, исто така, цитираше извори кои тврдат дека мерката е во сила откако Путин првпат ја презеде власта во 1999 година.

Зошто Путин ги прикрива своите траги

Основната причина се чини дека е националната безбедност. Процесот, во кој неговата урина и измет наводно се чуваат во посебна актовка додека не се врати во Русија, се смета за начин на лидерот да ги спречи луѓето да собираат информации за неговото здравје, објавува „Дејли меил“.

Медицинските примероци, вклучително и фекалниот отпад, можат да дадат детален увид во здравјето на една личност, од потенцијални болести до тековни третмани. Со тоа што ќе се осигура дека ниту еден од неговите биолошки материјали нема да паднат во рацете на странски разузнавачки служби, Путин го елиминира ризикот неговите противници да дознаат чувствителни детали за неговата физичка состојба.

Извештаите повторно се појавија во услови на тековните шпекулации за здравјето на рускиот претседател. На 72 години, Путин е предмет на постојан надзор. Набљудувачите посочија инциденти како што се движењата на неговите нозе за време на прес-конференцијата во Астана во 2022 година и видлив грч за време на состанокот со белорускиот претседател Александар Лукашенко во 2023 година.

Додека некои медицински експерти шпекулираа за можни невролошки состојби како што е Паркинсоновата болест, Кремљ постојано ги отфрлаше таквите тврдења.

Москва отсекогаш тврдеше дека нејзиниот лидер е во добра форма, а Путин продолжи со своите обиди да проектира силен имиџ и покрај неговата очигледна возраст и честопати уморен изглед.

Како Сталин го шпионирал Мао Це Тунг?

Патем, ваквите дејствија не се нови во Русија, што се докажува со извештаите дека Јосиф Сталин го шпионирал Мао Це Тунг, меѓу другото, со анализа на измет за да создаде психолошки портрети.

Очигледно станува збор за строго доверлив експеримент, напиша Би-Би-Си.

Според извештаите на руските весници, тајната полиција на Сталин формирала посебен оддел во 1940-тите за да се дофати на човечки измет.

Амбициозната цел била да се анализираат примероци од столицата на странски лидери. Со други зборови, шпионажа преку измет.

Поранешниот советски агент Игор Атаманенко тврди дека го открил овој необичен проект додека ги истражувал архивите на руските тајни служби.

„Во тоа време, Советите немале уреди за прислушување какви што имаат тајните служби денес. Затоа нашите експерти смислиле најекстравагантни начини за извлекување информации за некоја личност“, им рекол тој на руските новинари.

Атаманенко вели дека доверливиот човек на Сталин, Лаврентиј Берија, бил задолжен за тајната лабораторија. Тој им кажал на Би-Би-Си што барале советските научници во изметот.

„На пример, ако пронајдат високи нивоа на аминокиселината триптофан, заклучуваат дека лицето е смирено и пристапно“, објасни тој, додавајќи:

„Но, недостатокот на калиум во столицата се сметал за знак на нервозна диспозиција и несоница“.

Атаманенко тврди дека во декември 1949 година, советските шпиони го користеле овој систем за да го проценат кинескиот лидер Мао Це Тунг, кој бил во посета на Москва. Тие наводно инсталирале специјални тоалети за Мао, кои не биле поврзани со канализацијата, туку со тајни кутии. Десет дена, Мао бил „услужен“ со храна и пијалоци, а неговиот измет бил однесен на анализа. Откако столицата на Мао била внимателно прегледана и проучена, Сталин наводно ја отфрлил идејата за потпишување договор со него.