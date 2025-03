Видео: Тивкиот херој на трагедијата, Јован Костадинов, со аплауз пречекан во Виница

0 SHARES Сподели Твитни

еветнаесетгодишниот Јован Костадинов од Виница е еден од хероите од големиот пожар во Кочани, а утрово тој се врати на училиште по поминати неколку дена на Токсикологија. Соученици, професори и граѓани во дворот на гимназијата „Ванчо Прќе“ во Виница со аплауз и прегратки му се заблагодарија за неговиот хуман гест.

Имено, ноќта на трагичниот настан Јован без двоумење влегол во опожарениот објект и успеал да спаси повеќе од 20 деца, откако претходно ја натопил маицата со вода и ја ставил на лицето да се заштити од огнот пред да тргне во херојскиот подвиг.

Младиот Јован исто така беше еден од повредените, а утрово е пуштен од болничко лекување.

Во пожарот кој се случи во неделата рано наутро во дискотеката „Пулс“ во Кочани, загинаа 59 млади животи, а над 200 се повредени.

