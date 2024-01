ВИДЕО | “ТОА Е БЕЗОБРАЗНО!“ – Бенјамин Нетанјаху реагираше на изрекувањето на пресудата од Меѓународниот суд на правдата: “Ова нема да биде заборавено“

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху, по пресудата на Меѓународниот суд на правдата (МСП) изјави дека Израел ќе ја продолжи војната до апсолутна победа, додека не се вратат сите заложници и додека Појасот Газа повеќе не е закана за Израел.

Бенјамин Нетанјаху истакна дека Израел има право да се брани и дека пресудата на МСП е „безобразна“.

Тој изјави дека подготвеноста на Меѓународниот суд на правдата да ги разгледа тврдењата за геноцид е срам што нема да биде заборавен од идните генерации, пренесува медиумската агенција Reuters.

“Israel’s commitment to international law is unwavering.”Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu reacts to the ICJ demanding that the country does everything in its power to prevent acts of genocide in Gaza.https://t.co/x9dc1lWoxn📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, YT pic.twitter.com/dWFaAMMgfE— Sky News (@SkyNews) January 26, 2024

Да потсетиме, Меѓународниот суд на правдата денеска објави дека нема да го отфрли случајот во кој Јужноафриканската Република го обвини Израел за геноцид врз палестинското население во Појасот Газа.

Судијката Џоан Донаху денеска, на сослушувањето за обвинението од Јужноафриканската Република против Израел за геноцид врз Палестинците во Појасот Газа, соопшти дека Меѓународниот суд на правдата одлучил дека Израел мора да ги преземе сите мерки во рамките на своите овластувања за да ги спречи сите дејствија според Конвенцијата на ОН.



