(ВИДЕО) ТОТАЛЕН ХАОС ВО РУСИЈА, НИКОЈ НЕ ПАМЕТИ ВАКОВ КОЛАПС! Експлозии одекнуваат, шрапнелите паѓаат во сите правци: Горат Белгород, Татарстан, нафтени постројки

Во текот на изминатата ноќ, во рускиот Белгород одекнаа силни експлозии, а локалните власти тврдат дека градот бил цел на голем ракетен напад што предизвикал значителна штета на инфраструктурата. Во исто време, имаше извештаи за напади врз енергетската и нафтената инфраструктура во други делови од Русија, пишува Киев Индепендент.
Гувернерот на Белгородската област, Вјачеслав Гладков, изјави дека поради оштетувањата на енергетските објекти во градот, имало прекини во снабдувањето со електрична енергија, вода и греење.
Very dense air defence activity in Belgorod, Russia. pic.twitter.com/CaiFueAvZ7— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 22, 2026
Снимките што циркулираат на социјалните мрежи покажуваат моќни детонации низ градот, додека очевидци велат дека големи делови од Белгород биле оставени во темнина, а единствениот извор на светлина доаѓал од фаровите на автомобилите.
Жена повредена, нападнати индустриски објекти
Гладков рече дека службите за итни случаи се на терен и дека обемот на штетата ќе биде утврден подоцна. Според него, во нападите се оштетени станбени згради, една социјална институција и неколку приватни куќи.
The "Frunzenskaya" substation in Belgorod after the arrival of Ukrainian drones, on fire. pic.twitter.com/0b6OIjHGlK— Shaun Pinner (@olddog100ua) February 23, 2026
Регионалните власти, исто така, известија за напади со беспилотни летала во кои е оштетена опремата на индустриска компанија, додека една жена е повредена во блиското село. Таа е хоспитализирана со повреди од експлозијата и шрапнелите.
God morgon! Den stora huvudpumpstationen i Almetjevsk i ryska Tatarstan som tar emot olja från oljefälten, mellanlagrar dem i reservoarer innan de pumpas vidare i de stora oljeledningarna för export fick besök inatt och kraftiga bränder utbröt i reservoarerna. Bl.a. Druzjba- / pic.twitter.com/QiOmNe0IID— Fria Ukraina (@FriaUkraina) February 23, 2026
Експлозиите одекнуваа низ цела Русија
Освен во Белгород, жителите на руските градови Саратов и Енгелс, исто така, пријавиле неколку експлозии во текот на ноќта, објавува независниот руски Телеграм канал Астра. Во Татарстан, од друга страна, жителите на Алметјевск пријавиле нови детонации и пожар во градот, но засега нема официјални и детални информации за тие инциденти.
An oil pumping station was attacked in Tatarstan.ASTRA reports that the station in question is the Kaleikino pumping station, a main oil pumping station located near the village of Kaleikino, near Almetyevsk.It receives oil from various pipelines and serves as a major hub… pic.twitter.com/mgpjmVdu1f— News.Az (@news_az) February 23, 2026
Според каналот „Ексиленова+ Телеграм“, нападната е и нафтената станица „Калејкино“ во Татарстан. Станува збор за фабрика што ѝ припаѓа на компанијата „Транснефт-Прикамје“ и претставува еден од клучните центри во рускиот систем на главни нафтоводи, односно важна точка во транспортот на нафта низ земјата.
The post (ВИДЕО) ТОТАЛЕН ХАОС ВО РУСИЈА, НИКОЈ НЕ ПАМЕТИ ВАКОВ КОЛАПС! Експлозии одекнуваат, шрапнелите паѓаат во сите правци: Горат Белгород, Татарстан, нафтени постројки appeared first on Во Центар.