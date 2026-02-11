(Видео) Трамп воведе повисоки царини кон Швајцарија затоа што „не му се допадна тонот на премиерката“

Американскиот претседател Доналд Трамп во интервју со Лари Кадлоу објасни зошто вовел царини за Швајцарија, откривајќи дека ги зголемил бидејќи не му се допаднал тонот со кој една швајцарска официјална личност разговарала со него.

Трамп наведе дека поради трговскиот дефицит од 42 милијарди долари вовел царина од 30 отсто, која по спорниот телефонски повик ја зголемил на 39 отсто.

Гостувајќи на Fox Business, Трамп објасни дека имал инцидент со Швајцарија, која ја опиша како „многу убава земја“, затоа што не плаќала царини и испраќала стока во САД во неверојатни количини. Поради тоа, тврди претседателот, САД имале дефицит од 42 милијарди долари.

„Реков дека мораме нешто да превземеме за да го урамнотежиме тоа“, изјави Трамп, додавајќи дека вовел царина од 30 отсто, што ја оцени како многу ниска.

„Примив итен повик од, верувам, премиерката на Швајцарија“, рече Трамп. Сепак, Швајцарија нема премиер, туку ја води седумчлено Сојузно советување. Трамп појасни дека телефонскиот разговор со Карин Келер-Цутер, претседателка на Сојузното советување за 2025 година, станал напнат.

„Не ми се допадна начинот на кој разговараше со нас, па наместо да ги намалам царините, ги зголемив на 39 отсто“, изјави тој.

🚨BREAKING: Switzerland CAVED to Trump’s tariffs instantly: “So I put on a 30% tariff, which is very low. I got an emergency call from I believe the prime minister of Switzerland. She was very aggressive … I didn’t really like the way she talked to us, so instead of giving her… pic.twitter.com/iWuuM9RCM9 — Morse Report (@MorseReport) February 11, 2026

Минатиот месец Трамп објави дека се согласил да ја намали царинската стапка од 39 на 15 отсто поради притисокот на швајцарските компании, но предупреди дека таа повторно може да се зголеми.

„Ја намалив затоа што не сакам да им штетам на луѓето. Не сакам да ги повредам. И ја спуштивме на пониско ниво, тоа не значи дека нема повторно да се зголеми“, рече Трамп на Светскиот економски форум во Давос.

Келер-Цутер се соочи со критики во Швајцарија поради начинот на кој го водела разговорот што Трамп го спомна, при што претседателот рече дека „не сакала да го слушне“ неговото загрижување за американскиот дефицит.

Американските и швајцарските преговарачи постигнале прелиминарен договор во ноември за намалување на царинската стапка на 15 отсто, при што швајцарската индустрија се обврзала да вложи 200 милијарди долари во САД до крајот на 2028 година.