(Видео) Трамп вознемирен од прашање за Путин: „Не ме прашувајте тоа“

Претседателот на САД, Доналд Трамп, одби да одговори на прашањето колку далеку е подготвен да оди против рускиот претседател Владимир Путин доколку има нова ескалација на војната во Украина.

„Не ми го поставувајте тоа прашање“, одговори видливо вознемирениот Трамп, додавајќи дека неговата цел е да „ја заврши војната“.

Трамп и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес презентираа нов безбедносен модел за помош на Украина во Белата куќа – САД ќе произведуваат оружје што членките на НАТО ќе го финансираат и ќе го доставуваат до Киев. Трамп истакна дека Украина „губи опрема“ и ѝ е потребна поддршка, но во исто време ја предупреди Русија дека ќе воведе секундарни тарифи од 100% доколку нема договор за завршување на војната во рок од 50 дена.

Зборувајќи за руската економија, Трамп рече дека Русија има „огромен потенцијал“ и дека треба „да ги користи своите ресурси за трговија, а не за војна“. Тој исто така откри дека често разговара со Путин, но додаде дека „тие разговори не значат ништо кога ракетите почнуваат да погодуваат градови“.

Крајот на заедничкото обраќање меѓу Трамп и Руте беше обележан со комбинација од закани кон Москва и пораки за можен договор, но и неизвесност околу понатамошните потези на Трамп доколку Путин повторно ја ескалира ситуацијата.

Q: How far are you willing to go if Putin sends more bombs in the coming days

Trump: Don’t ask me a question like that. I want to get the war settled. They’re not Americans who are dying.

(Translation: he’ll do nothing)

