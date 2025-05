(Видео) Трамп: Не знам дали ќе го почитувам Уставот

Актуелниот американски претседател Доналд Трамп во интервју за NBC изјави дека не е сигурен дали како претседател мора да го почитува Уставот на Соединетите Американски Држави, но нагласи дека неговата администрација „очигледно ќе го следи“ она што ќе го одлучи Врховниот суд.

Изјавата беше дадена за време на интервјуто во емисијата „Meet the Press“, кога водителката Кристен Велкер го праша дали и граѓаните и странците имаат право на правична постапка според законот. Трамп првично одговори: „Не знам. Не сум адвокат. Не знам.“

По дополнителното прашање, Велкер се потсети на клаузулата за правична постапка од Петтиот амандман на Уставот на САД. Трамп потоа рече дека е избран за да го реши проблемот со имиграцијата, но дека „судовите го спречуваат во тоа“.

Кога беше директно прашан дали мора да го почитува Уставот како врховен командант, Трамп одговори: „Не знам“.

„Не знам. Можам само да кажам дека имам брилијантни адвокати кои работат за мене и кои очигледно ќе го следат она што го кажува Врховниот суд. Она што го тврдите не е она што го слушнав од Врховниот суд. Тие имаат различно толкување“, рече Трамп.

Во текот на првите месеци од неговиот втор претседателски мандат, Трамп постојано изразуваше фрустрација што федералните судови – вклучително и Врховниот суд – ја забавија неговата политика за забрзување на депортациите на мигранти, поради правни предизвици поврзани со почитувањето на правата за правична постапка.

BREAKING: Trump says on Meet The Press that he doesn’t know if everyone deserves due process.

When asked if he has to uphold the Constitution, he says “I don’t know, I have brilliant lawyers that work for me.”

This should be an IMPEACHABLE defense. Who agrees? pic.twitter.com/8PceloyeSz

