(Видео) Трамп призна дека не очекувал Иран да возврати со напади врз земјите од Заливот

Американскиот претседател Доналд Трамп призна дека не очекувал Иран да одговори на нападот на САД и Израел со напади врз земјите од Персискиот Залив.

„Погледнете како неочекувано ги нападнаа сите овие земји околу нас. Тоа не требаше да се случи. Никој дури и не помисли на тоа. Тие сакаа да го освојат Блискиот Исток и трајно да го уништат Израел. Да имаа нуклеарно оружје, можеа да го сторат тоа“, им рече Трамп на новинарите во Палм Бич вчера пред да полета за Мемфис.

Инаку војната на Блискиот Исток започна на 28 февруари кога САД и Израел започнаа координирани воздушни напади врз цели во Иран, вклучувајќи воени објекти и инфраструктура, отворајќи го најголемиот конфликт во регионот во последните децении.

Иран веднаш одговори со бран балистички ракети и беспилотни летала насочени кон Израел, како и кон американските бази и сојузници во регионот, брзо ширејќи го конфликтот надвор од границите на двете земји.

Напади врз земјите од Заливот и ширење на конфликтот

Во првите часови од одмаздата, Иран ги таргетираше американските бази во Катар, Кувајт, Обединетите Арапски Емирати и Бахреин, додека ракетите и беспилотните летала, исто така, ги таргетираа Саудиска Арабија и клучната инфраструктура во регионот, јавуваат регионалните медиуми.

Нападите продолжија во последните денови, кога Иран лансираше ракети и беспилотни летала кон Израел и земјите од Заливот, вклучително и напади врз енергетската и транспортната инфраструктура, што дополнително го дестабилизираше регионот и ги загрози глобалните синџири на снабдување.