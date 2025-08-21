(Видео) Трамп решава конфликти кои не постојат – ги помирил „Абербајџан“ и Албанија?

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера погрешно изјави дека посредувал во мирот меѓу Азербејџан и Албанија. Грешката се случила за време на интервјуто со конзервативниот коментатор Марк Левин во неговата истоимена радио емисија.
Претседателот во живо ги пофали своите мировни напори, повторувајќи го своето тврдење дека завршил седум војни за време на својот втор мандат.
„Знаете, тоа се многу неверојатни, неверојатни работи“, рече Трамп пред да се обиде да ја спомене неодамна договорената мировна декларација меѓу Азербејџан и Ерменија, која ги доближи земјите до мир – но не го заврши целосно нивниот 37-годишен конфликт.
„Видовте Абер… Баиџан. Тоа беше голем конфликт што траеше 34, 35 години со, хм, Албанија. Размислете за тоа“, рече претседателот.
Трамп не само што погрешно ја изговори Ерменија како „Албанија“, туку неодлучно го изговори и името Азербејџан.
