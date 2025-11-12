(Видео) Трамп ја бакна вдовицата на Кирк во образ, јавноста реагира

Доналд Трамп повторно предизвика реакции на социјалните мрежи откако, на церемонијата во Белата куќа по повод именувањето на Серџо Гор за американски амбасадор во Индија, ја повика Ерика Кирк, вдовицата на починатиот активист Чарли Кирк, и ја бакна во образ пред присутните гости.

Дел од корисниците на интернет го оценија потегот како „непримерен“ и „непријатен“. Други, пак, го видоа гестот како емотивен и татковски, особено поради тоа што Ерика неодамна остана без сопруг и ја презеде улогата на извршна директорка на организацијата „Турнинг поинт УСА“, која нејзиниот сопруг ја основал во 2012 година.

Во својот говор, Ерика Кирк му се заблагодари на новиот амбасадор и со емоции се присети на сопругот:

„Чарли многу те сакаше, сигурно прв би ти се јавил кога би дознал за оваа позиција. Гордa сум на вашето пријателство и поддршката што му ја дававте на претседателот. Знам дека ќе биде со тебе секој ден во духот.“

