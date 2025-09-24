(Видео) Убиен е познат хрватски политичар

Според неофицијални информации од локалните медиуми, убиен е Зоран Гргиќ, поранешен политичар на ХДЗ и пратеник од почетокот на 2000-тите. Гргиќ бил и член на Советот за цивилен надзор на безбедносните и разузнавачките служби на Хрватскиот парламент и имал голем број локални политчки функции, објави Телеграф.

Осомничениот е маж во 30-тите години кој наводно испукал неколку куршуми во Гргиќ. Пред пукотницата, двајцата мажи го поминале денот заедно во куќата на таткото на Гргиќ.

Полициски и амбулантни возила се наоѓаат пред куќата каде што се случило убиството.

Според хрватските медиуми, осомничениот веќе ѝ е познат на полицијата. Мештаните тврдат дека тој и Гргиќ се дружеле во пикник-зоната Љешкове Воде, а потоа осомничениот го чекал и го убил на патот.

По злосторството, осомничениот избегал, а полицијата го бара. Сообраќајот кон Љешкове Воде и Врховина моментално е блокиран.