(Видео) Филипче: Мерките за горивата се задоцнети и нема да донесат реално поевтинување

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, остро ја критикуваше најавената мерка на Владата за намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 проценти, оценувајќи ја како задоцнета и недоволна за да има реален ефект врз цените.

Тој посочи дека граѓаните веќе подолго време се соочуваат со значителни поскапувања, а владината реакција доаѓа предоцна.

„Оваа мерка е многу задоцнета и далеку од доволна. Цените на горивата веќе три недели растат, дизелот поскапе за вкупно 21 денар, а се очекува и ново зголемување“, изјави Филипче .

Според него, намалувањето на ДДВ нема да се почувствува од страна на граѓаните, бидејќи новите поскапувања ќе го неутрализираат ефектот.

Филипче оцени дека Владата со недели не презела мерки, дозволувајќи растот на цените на горивата да предизвика поскапувања и на основните прехранбени производи.

„Маслото за јадење е над 100 денари, јајцата над 300, овошјето и зеленчукот над 100 денари за килограм. Еднаш зголемените цени повеќе не се враќаат назад“, нагласи тој .

Лидерот на СДСМ обвини дека Владата избегнува суштински економски мерки и работи во интерес на бизнис-структури блиски до власта.

„Ова не е економска политика, туку заштита на одредени бизнис-интереси на сметка на граѓаните“, рече Филипче .

Тој побара итно усвојување на мерки предложени од СДСМ, меѓу кои намалување на ДДВ за горивата на 5 проценти, намалување на акцизите, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи и намалување на цените на патарините.

Според Филипче, само ваков пакет мерки може да донесе вистинско намалување на цените и да го заштити животниот стандард на граѓаните.

