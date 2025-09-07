(Видео) Хаос во Куманово, како да живееш во Кабул: Фекалии се излеваат и течат по улици покрај нова зграда – Максо го нема нигде

Што Убаво ……
Од Инбокс:
Овој су зграде на Панчевачку и на Треќу Македонску. Овој што га гледате е канализација. Овакој идев фекалие од двете зграде 8 године уназад. Куманово ли е, Кабул ли е, процените сами. Летоска не се искача на тарасе од неподношљиву реу од ФЕКАЛИЕ….Да не зборимо кт заврне и сѐ излие све….. Башка цело време тече вода, оболесва људи на психу, како МОСАД к’т мучи људи сас воду на главу!
Овија згтаде су ги правиле (недоправиле) Оливер и Рами, поранешна Декстера, а с’га Мастер. Видите како су налепени зграда до зграду, а тпј ново градилиште што е до втору, треќу плочу застанато пред 4 године, предизвикуе ни СВЛЕЧИШТЕ затој што нема потпоран ѕид. На нашу зграду на Панчевачку почна да пуцав ѕидови и носечки стубови баш поради тој свлечиште.
Пријавено е и у градежну инспекцију и на инвеститори/изведувачи ама за жал без никакав одговор.
Станари си патив, чаре нема….. МАКСУТ И ГРАДЕЖНА МАФИЈА ХАРАВ, ХАРАМ ДА ИМ Е ЗА СВЕ И ЗА СВИ СЕМЕЈСТВА ШТО СУ НА БЕЗДЕР ОД ЊИМА!!!!
Важно они паричке се напунисва, а пучанство нека живи сас фекалие што се сливав како у КАБУЛ!
ПА ДА СИ ГА ГЛАСАТЕ!!!!