(Видео) Хаос во Лозово, еден кандидат пријавил друг кандидат за предизборен поткуп

Денес во 21.20 часот за време на молкот во полиција од страна на еден кандидат за градоначалник во Лозово е пријавен поткуп на лице во село Дорфулија од страна на друг кандидат за градоначалник Лозово и уште две лица со ПМВ твојата со светиниколски таблици.

Полицијата веднаш пристигна и ги фати на лице место.

Кандидатот кој го пријавил случајот повикува јавното обвинителство и МВР да излезат на лице место и да ја запознаат јавноста што имаат превземено за конкретниот случај.